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Соловьев Александр Владимирович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соловьев Александр Владимирович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6682
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Соловьев Александр Владимирович
Отец - Соловьев Владимир Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Соловьева Ирина Игнатиевна
Воспр. - Соловьев Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Соловьева Васса Владимировна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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