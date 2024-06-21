Пьянов Василий Семенович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Пьянов Василий Семенович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 6678
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 24.08.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной унтер офицер
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата крещения
- 24.08.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Пьянов Петр Васильевич
Отец - Пьянов Василий Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Пьянова Ирина Ивановна
Воспр. - Субботин Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Субботина Екатерина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.08.1903
19.11.1973