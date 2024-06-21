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Шипелев Михаил Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелев Михаил Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6674
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.08.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.08.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Решетова Мария Константиновна
Отец - Решетов Константин Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Решетова Варвара Ивановна
Воспр. - Грамс Мария Максимовна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шипелев Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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