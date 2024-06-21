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Волков Петр Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Петр Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6669
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.08.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокина Мария Даниловна
Отец - Осокин Данил Максимович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Осокина Мария Матвеевна
Воспр. - Волков Петр Матвеевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Волкова Александра Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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