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Разжигаев Александр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разжигаев Александр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7550
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.08.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.08.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Разжигаев Александр Иванович
Отец - Разжигаев Иван Петрович, крестьянин (Пермская губерния, Соликамский уезд Городищенская вол. д. Тверитина)
Мать - Разжигаева Анна Семеновна
Воспр. - Егоров Михаил Гаврилович, мещанин (Уфа г.)
Воспр. - Мещерекова Евстолия Даниловна, дочь жандармского унтер офицера (Бирск г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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