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Мурзина Анастасия Апполоновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мурзина Анастасия Апполоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7548
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Усть-Катавский завод
Дата крещения
30.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Морозова Евдокия Федоровна
Отец - Морозов Федор Георгиевич, запасной рядовой (Костромская губерния, Юрьевский уезд д. Малинова)
Мать - Морозова Мария Васильевна
Воспр. - Горшков Илья Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Мурзина Анастасия Апполоновна, жена мастерового (Усть-Катавский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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