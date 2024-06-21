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Опарин Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Василий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7545
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Опарина Серафима Васильевна
Отец - Опарин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Опарина Татьяна Михайловна
Воспр. - Мартынов Федор Платонович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Опарина Пелагея Васильевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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