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Лаптев Петр Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Петр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7544
Роль персоны
Отец
Дата события
28.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лаптева Евдокия Петровна
Отец - Лаптев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лаптева Анисия Васильевна
Воспр. - Жукова Пелагея Федоровна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Морозов Федор Георгиевич, крестьянин (Костромская губерния, Юрьевский уезд д. Малинова)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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