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Трошина Прасковья Емельяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Трошина Прасковья Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7543
Роль персоны
Мать
Дата события
27.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Трошин Николай Петрович
Отец - Трошин Петр Фролович, мастеровой (Ерал с.)
Мать - Трошина Прасковья Емельяновна
Воспр. - Горшкова Марфа Васильевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Трошин Федор Флорович, мастеровой (Ерал с.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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