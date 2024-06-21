Рукавишникова Фекла Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишникова Фекла Гурьяновна

Рукавишникова Фекла Гурьяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рукавишникова Фекла Гурьяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7542
Роль персоны
Мать
Дата события
26.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Рукавишникова Анна Ивановна
Отец - Рукавишников Иван Сельверстович, крестьянин (Пермская губерния, Екатеринбургский уезд Ревдинская вол. с. Краснояр)
Мать - Рукавишникова Фекла Гурьяновна
Воспр. - Енбекова Агрипина Федоровна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Напалков Лавр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close