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Буслаева Анна Максимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Анна Максимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7541
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаева Анна Максимовна
Отец - Буслаев Максим Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Буслаева Дарья Иосифовна
Воспр. - Буслаева Мария Максимовна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Осокин Алексей Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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