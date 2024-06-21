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Костарев Георгий Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Костарев Георгий Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7539
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
заведующий ремесленной школы Симского завода, не имеющий чина
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
22.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Бакшевский Валентин Петрович
Отец - Бакшевский Петр Федорович, начальник Симского почтово-телеграфного отделения (????)
Мать - Бакшевская Мария Леонтьевна
Воспр. - Бакшевская Мария Федоровна, дочь мещанина (Баку г.)
Воспр. - Костарев Георгий Стефанович, заведующий ремесленной школы Симского завода, не имеющий чина (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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