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Бакшевский Петр Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бакшевский Петр Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7539
Роль персоны
Отец
Дата события
22.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
начальник Симского почтово-телеграфного отделения
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
22.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Бакшевский Валентин Петрович
Отец - Бакшевский Петр Федорович, начальник Симского почтово-телеграфного отделения (????)
Мать - Бакшевская Мария Леонтьевна
Воспр. - Бакшевская Мария Федоровна, дочь мещанина (Баку г.)
Воспр. - Костарев Георгий Стефанович, заведующий ремесленной школы Симского завода, не имеющий чина (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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