Ломанова Мария Стефановна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Ломанова Мария Стефановна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7537
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.07.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата крещения
- 20.07.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Ломанова Мария Стефановна
Отец - Ломанов Стефан Тимофеевич, жандармский унтер офицер из крестьян (Самарская губерния, Самарский уезд Богдановская вол. с. Преображенское)
Мать - Ломанова Прасковья Михайловна
Воспр. - Люльцев Николай Антонович, крестьянин (Тверская губерния,Зубцовский уезд д. Исакова)
Воспр. - Мещерекова Иульяния Авраамовна, жена жандармского унтер офицера (Бирск г.)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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