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Ломанова Прасковья Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ломанова Прасковья Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7537
Роль персоны
Мать
Дата события
20.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ломанова Мария Стефановна
Отец - Ломанов Стефан Тимофеевич, жандармский унтер офицер из крестьян (Самарская губерния, Самарский уезд Богдановская вол. с. Преображенское)
Мать - Ломанова Прасковья Михайловна
Воспр. - Люльцев Николай Антонович, крестьянин (Тверская губерния,Зубцовский уезд д. Исакова)
Воспр. - Мещерекова Иульяния Авраамовна, жена жандармского унтер офицера (Бирск г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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