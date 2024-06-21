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(Клокова Андрей Андреевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
(Клокова Андрей Андреевич)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7534
Роль персоны
Отец
Дата события
15.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной бомбардир
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.07.1903
Дата смерти
12.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Клокова Алевтина (Андреевна ?)
Отец - (Клокова Андрей Андреевич), запасной бомбардир (Симский завод)
Мать - Клокова Пелагея Григорьевна, вдова запасного бомбардира (Симский завод)
Воспр. - Курчатов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шипелева Анна Григорьевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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