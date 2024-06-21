Костарев Георгий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостарев Георгий Стефанович

Костарев Георгий Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Костарев Георгий Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7533
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
заведующий ремесленной школы Симского завода
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
15.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пыхтеева Вера Николаевна
Отец - Пыхтеев Николай Стефанович, учитель ремесленной школы Симского завода (????)
Мать - Пыхтеева Мария Николаевна
Воспр. - Костарев Георгий Стефанович, заведующий ремесленной школы Симского завода (????)
Воспр. - Юловская Анастасия Дмитриевна (Ф - ?), жена дьякона (????)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close