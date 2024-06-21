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Пыхтеева Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пыхтеева Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7533
Роль персоны
Мать
Дата события
15.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пыхтеева Вера Николаевна
Отец - Пыхтеев Николай Стефанович, учитель ремесленной школы Симского завода (????)
Мать - Пыхтеева Мария Николаевна
Воспр. - Костарев Георгий Стефанович, заведующий ремесленной школы Симского завода (????)
Воспр. - Юловская Анастасия Дмитриевна (Ф - ?), жена дьякона (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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