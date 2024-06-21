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Скарлыгина Наталья Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина Наталья Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7532
Роль персоны
Мать
Дата события
15.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Анна Дмитриевна
Отец - Скарлыгин Дмитрий Терентьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Наталья Михайловна
Воспр. - Безряднов Андрей Терентьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Осокина Евдокия Ильинична, дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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