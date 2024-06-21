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Кручинина Мария Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кручинина Мария Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7530
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кручинина Мария Сергеевна
Отец - Кручинин Сергей Харитонович, крестьянин (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд д. Зубариха)
Мать - Кручинина Агрипина Дмитриевна
Воспр. - Кручинин Федор Харитонович, запасной рядовой (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд д. Зубариха)
Воспр. - Кручинина София Харитоновна, крестьянская девица (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд д. Зубариха)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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