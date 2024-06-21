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Борнов Михаил Иванович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Борнов Михаил Иванович (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7529
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Борнов Михаил Иванович (Ф - ?)
Отец - Борнов Иван Матвевич (Ф - ?), мастеровой (Симский завод)
Мать - Борнова Анна Прокопиевна (Ф - ?)
Воспр. - Горшков Алексей Прокопиевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Елена Прокопиевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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