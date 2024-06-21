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Сулимов Дмитрий Федотович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Дмитрий Федотович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7528
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жуков Василий Михайлович
Отец - Жуков Михаил Никонорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Жукова Наталья Елисеевна
Воспр. - Жукова Вера Ермолаевна, жена запасной ефрейтора (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Дмитрий Федотович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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