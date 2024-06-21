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Зубков-Головченко Михаил Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубков-Головченко Михаил Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7527
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зубков-Головченко Михаил Федорович
Отец - Зубков-Головченко Федор Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол. д. Князева)
Мать - Зубкова-Головченко Елена Лавровна
Воспр. - Зубков-Головченко Кузьма Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол. д. Князева)
Воспр. - Шевалдина Пелагея Григорьевна (Шавалдина), жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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