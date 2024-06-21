Зубкова-Головченко Елена Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова-Головченко Елена Лавровна

Зубкова-Головченко Елена Лавровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубкова-Головченко Елена Лавровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7527
Роль персоны
Мать
Дата события
06.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зубков-Головченко Михаил Федорович
Отец - Зубков-Головченко Федор Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол. д. Князева)
Мать - Зубкова-Головченко Елена Лавровна
Воспр. - Зубков-Головченко Кузьма Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол. д. Князева)
Воспр. - Шевалдина Пелагея Григорьевна (Шавалдина), жена мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close