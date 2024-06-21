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Буслаев Василий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Василий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7526
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаев Василий Николаевич
Отец - Буслаев Николай Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Буслаева Антонина Ерофеевна
Воспр. - Курчатова Афанасия Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Пашков Иван Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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