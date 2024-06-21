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Нассонова Ксения Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нассонова Ксения Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7522
Роль персоны
Мать
Дата события
30.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Нассонов Петр Федорович
Отец - Нассонов Федор Данилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Нассонова Ксения Федоровна
Воспр. - Гонин Иван Никифорович, крестьянин (Благовещенский завод)
Воспр. - Субботина Надежда Даниловна, жена мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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