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Чевардина Евдокия Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Евдокия Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7521
Роль персоны
Мать
Дата события
30.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чевардин Петр Андреевич
Отец - Чевардин Андрей Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Евдокия Гавриловна
Воспр. - Горшкова Елена Игнатьевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Кузнецов Матвей Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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