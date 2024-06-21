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Юдина Елизавета Андриановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдина Елизавета Андриановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7517
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
25.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Иванов Павел Матвеевич
Отец - Иванов Матвей Васильевич, крестьянин (Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растова)
Мать - Иванова Александра Андриановна
Воспр. - Юдин Василий Андрианович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Елизавета Андриановна, крестьянская девица (Мясникова Казарма д.)
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