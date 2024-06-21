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Чернова Иульяния Трофимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чернова Иульяния Трофимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7515
Роль персоны
Мать
Дата события
22.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чернов Иван Трофимович
Отец - Чернов Трофим Николаевич, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Бишаул-Унгарская вол.)
Мать - Чернова Иульяния Трофимовна
Воспр. - Зубарева Мария Федоровна, жена крестьянина (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Воспр. - Флоров Стефан Алексеевич, крестьянин (Муратовка с.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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