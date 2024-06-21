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Пискунов Сергей Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пискунов Сергей Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7514
Роль персоны
Отец
Дата события
22.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Урман-Кудейская вол. д. Сухорова
Дата крещения
22.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пискунова Ольга Сергеевна
Отец - Пискунов Сергей Филиппович, запасной рядовой (Уфимский уезд Урман-Кудейская вол. д. Сухорова)
Мать - Пискунова Мария Андриановна
Воспр. - Оссовский Александр Иванович (Осовский), крестьянин безземельный (Уфимский уезд Урман-Кудейская вол.)
Воспр. - Хрипунова Анастасия Флоровна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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