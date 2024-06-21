Пискунов Сергей Филиппович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Пискунов Сергей Филиппович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7514
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 22.06.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Н.П. приписки кратко
- Уфимский уезд Урман-Кудейская вол. д. Сухорова
- Дата крещения
- 22.06.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Пискунова Ольга Сергеевна
Отец - Пискунов Сергей Филиппович, запасной рядовой (Уфимский уезд Урман-Кудейская вол. д. Сухорова)
Мать - Пискунова Мария Андриановна
Воспр. - Оссовский Александр Иванович (Осовский), крестьянин безземельный (Уфимский уезд Урман-Кудейская вол.)
Воспр. - Хрипунова Анастасия Флоровна, жена солдата (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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