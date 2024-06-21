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Ураков Григорий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ураков Григорий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6660
Роль персоны
Отец
Дата события
15.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Уракова Ольга Григорьевна
Отец - Ураков Григорий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Уракова Анна Григорьевна
Воспр. - Норкина Евдокия Григорьевна, жена запасной рядового (Симский завод)
Воспр. - Ураков Михаил Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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