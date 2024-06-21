Рубцов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубцов Александр Александрович

Рубцов Александр Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рубцов Александр Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6658
Роль персоны
Отец
Дата события
14.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Рубцова Ольга Александровна
Отец - Рубцов Александр Александрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Рубцова Татьяна Михайловна
Воспр. - Пашкова Евдокия Михайловна, дочь запасной рядового (Симский завод)
Воспр. - Рубцов Андрей Александрович, рядовой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close