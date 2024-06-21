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Алексеев Яков Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Алексеев Яков Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6656
Роль персоны
Отец
Дата события
11.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Уфа г.
Дата крещения
11.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Алексеева Агрипина Яковлевна
Урожд. - Алексеева Анна Яковлевна
Отец - Алексеев Яков Семенович, мещанин (Уфа г.)
Мать - Алексеева Дарья Ивановна
Воспр. - Алексеева Анастасия Яковлевна, дочь мещанина (????)
Воспр. - Курчатова Екатерина Евфимиевна, жена запасного старшего писаря (Симский завод)
Воспр. - Напалков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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