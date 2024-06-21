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Гуденина Наталья Федотовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденина Наталья Федотовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6655
Роль персоны
Мать
Дата события
08.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гуденина Пелагея Николаевна
Отец - Гуденин Николай Ильич, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Гуденина Наталья Федотовна
Воспр. - Базунов Дмитрий Федотович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Базунова Евдокия Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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