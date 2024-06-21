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Хорькова Дарья Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорькова Дарья Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6653
Роль персоны
Мать
Дата события
07.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Хорьков Петр Онисимович
Отец - Хорьков Онисим Петрович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Хорькова Дарья Афанасьевна
Воспр. - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Матрона Афанасьевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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