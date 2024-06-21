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Зайцева Евгения Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Евгения Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7506
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.06.1903
Дата смерти
10.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зайцев Павел (Филиппович ??)
Отец - Зайцев (Филипп Адрианович ??), мастеровой (Симский завод)
Мать - Зайцева Евдокия Филипповна, вдова мастерового (Симский завод)
Воспр. - Зайцев Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Евгения Дмитриевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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