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Скарлыгина Анна Лавровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина Анна Лавровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7505
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ураков Павел Яковлевич
Отец - Ураков Яков Андреевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Уракова Екатерина Евфимиевна
Воспр. - Марков Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгина Анна Лавровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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