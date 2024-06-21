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Ураков Павел Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ураков Павел Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7505
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ураков Павел Яковлевич
Отец - Ураков Яков Андреевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Уракова Екатерина Евфимиевна
Воспр. - Марков Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгина Анна Лавровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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