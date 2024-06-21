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Сиденев Иван Стефанович (Седенев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сиденев Иван Стефанович (Седенев)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7503
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сиденев Иван Стефанович (Седенев)
Отец - Сиденев Стефан Дмитриевич (Седенев), запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Сиденева Евдокия Павловна (Седенева)
Воспр. - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Сиденева Анна Дмитриевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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