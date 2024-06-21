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Симбирцев Иван Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцев Иван Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7495
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Симбирцев Иван Григорьевич
Отец - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Симбирцева Прасковья Дмитриевна
Воспр. - Горбунова Мария Дмитриевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Алексей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
24.05.1903
27.12.1903
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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