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Чевардина Стефанида Евдокимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Стефанида Евдокимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7492
Роль персоны
Мать
Дата события
20.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чевардин Алексей Иванович
Отец - Чевардин Иван Назариевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Стефанида Евдокимовна
Воспр. - Куренков Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шевалдина Анна Федоровна (Шавалдина), дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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