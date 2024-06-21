Гудков Евфимий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудков Евфимий Максимович

Гудков Евфимий Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Евфимий Максимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7491
Роль персоны
Отец
Дата события
19.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гудков Алексей Евфимиевич
Отец - Гудков Евфимий Максимович
Мать - Гудкова Евгения Матвеевна
Воспр. - Гудков Максим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Курносова Анна Матвеевна, дочь мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close