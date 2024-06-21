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Шашкин Александр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкин Александр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7490
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, г. Кунгур
Дата крещения
18.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Золотарев Александр Петрович
Отец - Золотарев Петр Лукич, потомственный почетный гражданин, начальник станции Симская Самаро-Златоустовская ж/д (????)
Мать - Золотарева Анна Михайловна
Воспр. - Цыприс Александра Михайловна, крестьянская девица (Самарская губерния, Самарский уезд Тамыловская вол. с. Титовка)
Воспр. - Шашкин Александр Дмитриевич, мещанин (Пермская губерния, г. Кунгур)
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