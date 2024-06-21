Золотарева Анна Михайловна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Золотарева Анна Михайловна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7490
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 18.05.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата крещения
- 18.05.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Золотарев Александр Петрович
Отец - Золотарев Петр Лукич, потомственный почетный гражданин, начальник станции Симская Самаро-Златоустовская ж/д (????)
Мать - Золотарева Анна Михайловна
Воспр. - Цыприс Александра Михайловна, крестьянская девица (Самарская губерния, Самарский уезд Тамыловская вол. с. Титовка)
Воспр. - Шашкин Александр Дмитриевич, мещанин (Пермская губерния, г. Кунгур)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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