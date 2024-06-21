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Курчатова Екатерина Евфимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Екатерина Евфимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7488
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена запасного старшего писаря
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шалимова Елена Алексеевна
Отец - Шалимов Алексей Яковлевич, крестьянин (Пензенская губерния Саранский уезд Саранская вол. г. Саранск Казачья слобода)
Мать - Шалимова Анисия Архиповна
Воспр. - Егоров Владимир Архипович, проверить (Уфимская губерния, Новосельская вол. д. Каменка)
Воспр. - Курчатова Екатерина Евфимовна, жена запасного старшего писаря (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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