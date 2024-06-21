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Горшкова Александра Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Александра Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7487
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшкова Александра Федоровна
Отец - Горшков Федор Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Горшкова Юлия Ивановна
Воспр. - Брагин Василий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Александра Васильевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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