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Парова Ирина Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова Ирина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7485
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Паров Дмитрий Петрович
Отец - Паров Петр Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Парова Евдокия Андреевна
Воспр. - Парова Ирина Петровна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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