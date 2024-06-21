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Осокина Мария Игнатьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Мария Игнатьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7484
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.05.1903
Дата смерти
07.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокина Мария Игнатьевна
Отец - Осокин Игнатий Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Осокина Дарья Семеновна
Воспр. - Масленникова Прасковья Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Осокин Георгий Максимович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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