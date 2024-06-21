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Иванова Наталья Карповна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванова Наталья Карповна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6646
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Казанская губерния, Лаишевский уезд д. Травкино
Дата крещения
26.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Федюкова Пелагея Ивановна
Отец - Федюков Иван Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Федюкова Прасковья Ивановна
Воспр. - Иванова Наталья Карповна, жена солдата (Казанская губерния, Лаишевский уезд д. Травкино)
Воспр. - Соколов Иосиф Лаврович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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