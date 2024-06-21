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Мартынова Марфа Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Марфа Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6645
Роль персоны
Мать
Дата события
26.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Мартынова Пелагея Петровна
Отец - Мартынов Петр Семенович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мартынова Марфа Ивановна
Воспр. - Зайцев Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Ирина Семеновна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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